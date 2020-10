Tráfego Orgânico – O que é ?

Tráfego orgânico no Marketing Digital

Trafego orgânico é um conceito muito falado dentro do marketing digital. Mas você sabe o que isso significa?

O conceito de tráfego orgânico diz respeito sobre visitas espontâneas no site de uma empresa, visto que não houve investimentos financeiros em anúncios.

Sendo assim, é uma forma importante de atuação dentro do marketing digital. Por isso tantas empresas buscam potencializar esse tipo de tráfego.

Inbound Marketing e Tráfego orgânico

Dentro do Marketing há o conceito de atração de clientes, chamado de Inbound Marketing, é essa é a maneira correta de atrair esse tráfego orgânico de forma resolutiva.

Dentro do marketing digital antigamente apenas era possível ter a atenção do cliente de forma paga. No entanto, a aceitação do cliente em relação aos canais da internet tornou o acesso orgânico.

Objetivo do Marketing

O tráfego orgânico é o objetivo do marketing, uma vez que diminui custos de futuras ações pagas, enquanto agrega valor à marca.

Todas as visitas que um canal digital recebe são chamadas de tráfego. No entanto, esse tráfego só é considerado orgânico quando ocorre de forma espontânea, ou seja, sem anúncios pagos.

Buscas do Google

O tráfego orgânico é oriundo das buscas na internet, o Google é o principal gerador dessas visitas.

Quando o cliente busca no Google um assunto e a sua empresa está nas primeiras páginas, o trêfego orgânico ocorre.

Assim sendo, o caminho até esse tráfego consiste em diversas ações de marketing, e essas ações custam para a empresa.

ROI – Resposta das Ações

Entretanto, o fato de não ter acessos somente mediante anúncios significa que o ROI das suas ações está alto, e que o seu marketing digital está no caminho certo para gerar valor à sua marca.

O acesso pelo cliente é um meio estar presente na internet, atrair leads, vendas, fidelização de clientes. Assim sendo, é um nível desejado para que outras ações agreguem a esse resultado.