Traição em A Fazenda 12? Luiza fala para Juliano que Mirella é manipuladora · .

Luiza Ambiel e MC Mirella estão no mesmo grupo emA Fazenda 12. No entanto, uma atitude da modelo durante a última festa fez com que internautas apontassem uma suposta traição nessa relação de amizade. Isso porque a ex-banheira do Gugu disse para Juliano Ceglia, fazendeiro da semana, que a funkeira é manipuladora.

A conversa aconteceu quando Luiza estava no colo do repórter e decidiu questioná-lo sobre a possibilidade de ela ser um alvo na semana. “Você vai votar em mim?”, perguntou. “Não”, rebateu Juliano.

“Juliano! Se você for me colocar na roça, é um direito que você tem. Olha pra mim, é um direito que você tem. Mas se você falar que não vai mandar e me mandar no dia, eu vou quebrar o pau com você”, disparou a modelo.

“Sabe quem é a manipuladora do nosso grupo? Chuta!”, pediu Luiza. “É a Mirella”, opinou Mateus Carrieri, que estava sentado no sofá ao lado. “A Mirella é filha da puta, cara. A Mirella é de uma inteligência. A Mirella chega pra mim e ‘pápápá’ [no sentido de conversar] e ela tem razão”, confessou a ex-banheira.

A conversa gerou um debate nas redes sociais. Luiza traiu Mirella ao jogar o nome da amiga no radar do fazendeiro da semana, que tem o poder de mandar alguém direto para a roça?

“Nem Judas foi tão traíra”, opinou o perfil Mirielly Vinicius. “A Mirella sempre foi fiel. Nunca falou mal da Luiza pelas costas, muito pelo contrário, defendeu e comprou briga. Se ela souber que a Luiza basicamente entregou o jogo delas pro Juliano e ainda disse que ela era a manipuladora do grupo, vai ficar muito decepcionada (com razão)”, escreveu a usuária identificada como Ana.

“Pra mim, o que a Luiza fez é falsidade, sim! Ela esqueceu que quando ela foi pra roça a Mirella e as meninas foram as únicas que ficaram do lado dela, pedindo pro público votar pra ela ficar. Na primeira oportunidade de meter o pau na Mirella pra salvar a pele dela ela fez. Vá com Deus”, escreveu um fã de Mirella.

“Imagina que louco se o Juliano votasse na Mirella e dissesse que votou nela porque a Luiza conversou com ele e que nessa conversa a Luiza disse que a Mirella é a manipuladora do grupo. Mas Juliano não tem coragem”, desejou o perfil Natt Joy.

Veja abaixo o vídeo e as repercussões:

Meu Deus a Luiza falando que a manipuladora do grupo delas é a Mirella😳😳

Luíza: promete que não vai votar em mim

Juliano: Então Luiza….

Luíza: Sabe quem é a cabeça do nosso grupo? A Mirella. Ela é foda

Juliano: Sério? Ela é a cabeça? Nem judas foi tão traíra#afazenda12pic.twitter.com/yUQqHVU8Kz

Meu Deus a Luiza falando que a manipuladora do grupo delas é a Mirella😳😳

a mirella sempre foi fiel à luiza. nunca falou mal dela pelas costas, muito pelo contrário, defendeu e comprou briga. se ela souber q a luiza basicamente entregou o jogo delas pro juliano e ainda disse q ela era a manipuladora do grupo vai ficar muito decepcionada (com razão)

Pra mim oque a luiza fez é falsidade sim! Ela esqueceu que quando ela foi pra roça a mirella e as meninas foram as únicas que ficaram do lado dela pedindo pro público votar pra ela ficar, e na primeira oportunidade de meter o pau na mi pra salvar a pele dela ela fez, VÁ COM DEUS

a mirella conversou com o biel, a stefani conversou com o juliano, mas nenhuma entregou o jogo do grupo pra eles, a luiza praticamente falou que a mirella manda nelas, o que é mentira porque quem tenta fazer a cabeça delas pra votar em uma pessoa é a própria luiza

Se a Mirella for pra roça por causa desse comentário da Luiza eu vou ficar muito puta #AFazenda12#FestaAFazendapic.twitter.com/hrswknYkb3

