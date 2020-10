Stéfani Bays desabafou sobre a briga com Raissa Barbosa em A Fazenda 12. Nesta segunda-feira (5), a influenciadora digital confessou para Lucas Selfie que se sentiu traída com a postura da modelo na confusão, ainda inédita para os fãs do reality. O conteúdo não foi exibido na transmissão 24 horas e nem no programa da Record.

“Isso da Raissa, se ela não viesse falar comigo hoje, eu não ia mais falar com ela. Ia estar cagando. Ontem, eu não estava esperando [a briga]. É como se eu estivesse me sentindo traída. A pessoa que eu tento mostrar para o mundo que é maravilhosa tentando me mostrar como uma pessoa muito horrível”, afirmou a ex-MTV.

“E ela [Raissa] fosse vítima de um monstro horrível. Eu fiquei assim [sem reação]. Por isso que fiquei puta. Eu fui para a casinha da árvore, respirei, engoli o choro, aí voltei, interagi com a Mirella e você [Selfie] me perguntou o que aconteceu, comecei a falar aquelas coisas”, complementou Stéfani.

Em seguida, a peoa compartilhou mais detalhes da indignação com a vice-miss Bumbum 2017 para o youtuber: “Não é possível! Não é possível que tô dando o meu melhor e tô sendo botada como uma pessoa horrível. Óbvio que ela não contou essas partes, não contou nem a foto da amiga que ela picou”.

O desentendimento entre as peoas ocorreu ontem (4). Segundo relatos dos participantes do reality, a briga teria sido realizada durante uma dinâmica de produção de conteúdo para a rede social TikTok. No entanto, assim como no confronto entre a ex-De Férias Com o Ex e Tays Reis, a cena não foi exibida no PlayPlus, apenas a repercussão do caso.

Durante o desabafo com Lucas, Stéfani também criticou a postura de Biel no jogo: “Eu acho que ele conquistou [público], que está mudando [essa imagem negativa]. Mas, aqui dentro, o olhar, a energia, não me convence”. O ex-Pânico afirmou que o incômodo com o funkeiro diminuiu nos últimos dias.

