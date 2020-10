Trailer de Free Guy atinge 55 milhões de views em 24 horas

Estrelado por Ryan Reynolds, o recente trailer de Free Guy conquistou a atenção do público na internet. Lançada na última segunda-feira (5), a prévia cheia de ação e humor teve mais de 55 milhões de visualizações.

Com isso, ela superou a marca do primeiro trailer do filme apresentado durante a CCXP em dezembro de 2019. Na época, o vídeo teve 40 milhões de views no primeiro dia de divulgação.

Ryan Reynolds e o ator Lil Rel Howery em Free Guy.Fonte: IMDb/Divulgação

O portal The Hollywood Reporter fez uma comparação com outros filmes com temas semelhantes e o número de views é realmente impressionante. Assim, Free Guy ultrapassou Jogador Número 1 (44,5 milhões) e Homem-Formiga e Vespa (50 milhões).

O trailer também foi destaque no Instagram e obteve 12 milhões de visualizações na rede social. Segundo o site, o número poderia ter sido maior se ele não estivesse disputando atenção com os recentes acontecimentos na capital americana, Washington.

Com a reação expressiva do público, a Disney e a 20th Century podem esperar um bom desempenho nas bilheterias. Free Guy está com estreia agendada para 11 de dezembro de 2020 nos EUA. No Brasil, a produção chegará um dia antes, em 10 de dezembro.

Sobre Free Guy

Dirigido por Shawn Levy, Free Guy traz a história de um banqueiro (Ryan Reynolds) que descobre ser um personagem não jogável de um videogame. Então, ele decide mudar as regras e assumir o papel de herói para salvar o mundo digital em que vive.

Além de Reynolds, o elenco da comédia de ação ainda conta com Taika Waititi (Jojo Rabbit), Joe Keery (Stranger Things), Lil Rel Howery (Corra!) e Jodie Comer (Killing Eve).