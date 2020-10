Trailer de This Is Us tem Black Lives Matter e máscaras contra Covid-19; veja · .

Depois de retomar os trabalhos após o adiamento por conta da pandemia, This Is Us divulgou o primeiro trailer de sua quinta temporada. A prévia confirma que a série irá abordar assuntos atuais da vida real, mostrando os personagens usando máscaras para se proteger da Covid-19 e assistindo pela TV às manifestações do Black Lives Matter pela luta contra o racismo.

Destaque do final do quarto ano, a briga entre os irmãos Kevin (Justin Hartley) e Randall (Sterling K. Brown) continuará sendo um dos principais assuntos dos novos episódios. As cenas exibidas no vídeo mostram que o climão entre os dois continua firme e forte.

Programada inicialmente para 10 de novembro, a quinta temporada de This Is Us foi adiantada pela rede NBC, que marcou a estreia da nova leva para 27 de outubro. No Brasil, o canal Fox Premium exibe os episódios inéditos em primeira mão. As temporadas anteriores podem ser vista nos streamings Prime Video e Fox Play.

Confira abaixo o trailer em inglês do quinto ano de This Is Us: