‘Transformei time de bairro em campeão brasileiro duas vezes’

A atual fase do Athletico-PR não é boa. O clube campeão da Copa Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019 é o atual 17º colocado do Campeonato Brasileiro.

Após o empate com o Atlético-GO, na noite deste sábado, o presidente Mário Celso Petraglia desabafou nas redes sociais.

“Gente, me poupem, não tenho mais para dar, minha competência está neste limite, da transformação de um time de bairro em campeão brasileiro por duas vezes! Paciência, o egoísmo e a ingratidão fazem parte dos pobres de espírito! Tenho dito e repetido: ‘O tempo é o senhor da razão’!”, escreveu, em seu Twitter.

Petraglia ainda fez duras críticas aos torcedores do Furacão e afirmou que o clube era “de bairro” antes da sua chegada.

Mário Celso Petraglia durante coletiva do Athletico-PR, em 2017 Gazeta Press

“Torcida? O que além de encherem o saco fizeram? Nada! Não me façam me arrepender pelo que fiz para esse time de bairro que em 70 anos treinava na praça na frente da belíssima baixada!”, bradou.

“Com que direito vocês tem para exigir alguma coisa! Nunca tivemos nosso estádio cheio, só em finais… Há muito tempo já defini a nossa torcida”, completou.

Jogando com um a mais desde os 18 minutos do primeiro tempo, o Athletico-PR empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Brasileirão.

O Furacão não vence há seis jogos e é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 16 pontos.