Trás, Traz e Atrás, como usar? Descubra agora

Temos aqui, especificamente no caso de trás e traz, mais um caso de semelhança fonética. Esta, em nosso dia-a-dia, contribuiu para que não diferenciemos os termos ortograficamente em razão de sua sonoridade parecida. No entanto, seja qual for, as três palavras possuem significados distintos.

Trás

A palavra trás possui duas acepções: na primeira, designa-se como advérbio e, na segunda, como preposição. Aquela é mais comum que esta segunda, pois não estamos habituados a utilizá-la em nosso cotidiano.

Como advérbio trás tem o significado de “depois de” e “após”. Podem também ser empregado no sentido de “na parte superior”, “atrás”, “detrás”.

Ex.: Aquele veículo vem trás o meu.

Traz

O termo traz, por sua vez, trata-se da conjunção no tempo presente do indicativo na terceira pessoa do singular do verbo trazer. Suas acepções são variadas, porém as mais habituais são “transportar”, “carregar consigo”, “dar de presente”, “guiar”, “dirigir até o lugar em que está quem enuncia”, “apresentar” etc.

Ex.: Você traz minha mochila?

Ou

Ex.: Essa obra traz importantes contribuições à ciência.

Ou

Ex.: Ele chegou da rua e traz o joelho todo esfolado.

Ou

Ex.: Quem lhe trouxe?

ou

Ex.: É mais seguro no banco detrás. [preposição de + advérbio trás]

Atrás

A palavra atrás em certos contextos pode ter uma aplicação semelhante a do termo trás, porém sua dimensão temporal de algo que está no passado e que é anterior a distingue das concepções de trás. Suas acepções são, portanto, “na parte posterior”, “após”, “a seguir”, “anteriormente”, “antes e “no passado”.

Ex.: Muito tempo atrás eu vivi em São Paulo.

Ou

Ex.: Eu vou logo atrás de você, não se preocupe.

Ou

Ex.: Não reclame, você vai atrás e pronto.

Estas são algumas formas que podemos usar estes termos, as quais farão toda diferença na hora da prova!