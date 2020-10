Treinado por Luxa no Palmeiras, Fernando Diniz volta ao Allianz

Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo vão se reencontrar mais uma vez como técnicos de futebol, desta vez no Allianz Parque.

Após o empate sem gols, em Araraquara, na segunda rodada do Paulista de 2020, os dois técnicos chegam pressionados por um bom resultado no Choque-Rei para ganharem um respiro nos respectivos trabalhos.

O que muita gente não se lembra é que Fernando Diniz foi treinado por Luxemburgo no Palmeiras. O atual comandante do rival chegou no Verdão para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1996.

Na época, a diretoria alviverde gastou cerca de R$ 120 mil com a contratação de Diniz. Com apenas 22 jogos e um gol marcado, ele deixou o clube ao final da temporada para defender o Corinthians, em 1997.

Outra passagem marcante da carreira de jogador de Fernando Diniz no Palestra Italia aconteceu em 2001. Defendendo o Fluminense, o atacante se envolveu em uma briga com o volante Galeano, e após serem expulsos, os dois trocaram socos e pontapés na saída de campo.

Como técnico, Fernando Diniz nunca venceu no Allianz Parque. O treinador comandou duas vezes o Osasco Audax na nova casa palmeirense, com uma derrota (3 a 1 em 2015) e um empate (2 a 2 em 2017), e uma vez o São Paulo, que acabou derrotado pelo Palmeiras de Mano Menezes por 3 a 0, em 2019.