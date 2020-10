Treinador pessoal recomenda que astro do Minnesota Vikings não atue em 2020

2020 não tem sido de boas notícias ao torcedor do Minnesota Vikings. Com apenas uma vitória em quatro partidas até o momento, a franquia ainda tem Danielle Hunter, o seu melhor jogador defensivo, com uma lesão no pescoço desde o início da temporada. Agora, o personal trainer do defensive end recomendou que o jogador não atue este ano, para se recuperar da contusão sem a necessidade de cirurgia

– Eu dei minha opinião ao Hunter que o melhor é deixar curar naturalmente. Ele é novo, tem a sua carreira toda pela frente. Eu dei minha opinião de que ele deveria não atuar no restante da temporada – declarou Jampes Cooper, personal trainer de Danielle Hunter, ao St. Paul Pioneer Press.

Em agosto, antes do início da temporada regular da NFL, Danielle Hunter teve um problema não especificado no pescoço. O Minnesota Vikings o adicionou à Injured Reserve (lista de atletas machucados que não contam no roster oficial da equipe) e de lá ele não mais saiu. Não foi dada nenhuma previsão sobre possibilidade de retorno de Hunter aos Vikings.