Trello – Uma Ferramenta de Gestão

Você conhece o Trello?

O Trello é uma ferramenta de acompanhamento do seu fluxo, uma espécie de cronograma em tempo real. Uma verdadeira solução no que tange a planejamentos, pois direciona as demandas da sua gestão.

É importante que faça seu acompanhamento de metas por área, para que chegue ao seu objetivo holístico.

Design Trello é intuitivo

O design do Trello é intuitivo o que facilita muito a visualização do andamento das tarefas.

Assim sendo, todo o time envolvido nas ações da empresa poderá visualizar e atualizar o andamento por etapa de cada projeto.

Organize a gestão empresarial e pessoal

É importante que saiba que o Trello serve para organizações pessoais também. Entretanto, nas empresas ele é usado de diferentes formas.

Pode usar para acompanhamento de projetos bem como para programação de férias. A variação é conforme o fluxo da sua empresa.

Trello é composto por Quadros e Listas

Para usar o Trello é super simples. Uma vez que ele possui quatro componentes chave, que oferecem possibilidades para que adapte a sua empresa.

Quadros

Um quadro representa um projeto, organiza as tarefas e você compartilha com os interessados.

Listas

As listas mantêm os cartões alinhados durante as etapas do processo. Os cartões são movidos para posicionar os demais sobre o que foi feito e o que está pendente.

A fazer, Fazendo e Feito

A configuração mais usada e eficiente do Trello para os quadros é a divisão da seguinte forma:

A fazer, Fazendo, Feito. Dessa forma todos entendem as necessidades e acompanham as atividades.

Pode personalizar o Trello

Além disso, a ferramenta permite que seja personalizado.

Pode realizar acompanhamentos de projetos, calendários de entregas, ou qualquer outro fluxo.

O Trello é gratuito e pode utilizar em qualquer área da empresa. É uma ótima ferramenta para auxiliar na gestão do seu negócio e melhorar os fluxos dos processos.