Trio de atacantes do Flamengo soma mais gols do que cinco clubes da Série A, incluindo Botafogo e Vasco

Contra o Athletico-PR, no último domingo, o Flamengo venceu por 3 a 1 e chegou a marca de 70 gols nesta temporada, em seu 37º jogo – este último foi realizado no Maracanã e válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi construído com gols de Everton Ribeiro e de componentes de um trio de atacantes que é responsável por 55,7% das bolas na rede do clube em 2020.

Pedro e Bruno Henrique marcaram um gol cada contra o Furacão. Se acrescentar Gabigol às estrelas do ataque do Flamengo, o trio acumula, ao todo, 39 gols nesta temporada, o que, a título de curiosidade, é mais do que marcou cinco clubes da Série A em jogos oficiais, até aqui. São eles: Corinthians (36), Goiás (36), Bragantino (35), Botafogo (33) e Vasco (31) – confira a lista completa abaixo.

Do trio, o principal marcador é Gabriel Barbosa, que está lesionado e não entrou em campo no último fim de semana, com 16 gols (em 25 jogos). Já Pedro e Bruno Henrique passam a ter 12 (em 27 jogos) e 11 gols (22 jogos) no ano, respectivamente.

Até o momento, o trio nunca iniciou uma partida entre os titulares, seja por opção das comissões técnicas – primeiro a de Jorge Jesus e, agora, a de Domènec Torrent – ou lesão de um ou mais integrante – como é caso atual. O fato é que a torcida já anseia pela oportunidade de ver Bruno Henrique, Pedro e Gabigol com mais minutagem com a camisa do Flamengo, sobretudo pelo recorrente esquema de três atacantes utilizado pelo técnico catalão.

Com 39, o trio é responsável por 55,7% dos gols do Fla em 2020

Nesta quarta-feira, contudo, isso ainda não será possível. O motivo? Gabigol seguirá de fora de combate, em recuperação de sua lesão ligamentar no tornozelo direito. Já Pedro e Bruno Henrique devem seguir como as referências do Flamengo, diante do Sport, no Maracanã e pela 14ª rodada do Brasileirão. O time de Jair Ventura que lute para parar os embalados goleadores.

Veja a lista de gols marcados pelos clubes da Série A em toda a temporada:

Flamengo – 70 em 37 jogos

Ceará – 63 em 40 jogos

Atlético-MG – 57 em 31 jogos

Fluminense – 56 em 37 jogos

Bahia – 56 em 41 jogos

Athletico-PR – 52 em 35 jogos

Internacional – 51 em 36 jogos

Palmeiras – 50 em 33 jogos

Fortaleza – 50 em 34 jogos

São Paulo – 45 em 30 jogos

Grêmio – 45 em 35 jogos

Atlético-GO – 43 em 29 jogos

Sport – 42 em 35 jogos

Coritiba – 42 em 31 jogos

Santos – 40 em 31 jogos

Corinthians – 36 em 31 jogos

Goiás – 36 em 26 jogos

Red Bull Bragantino – 35 em 28 jogos

Botafogo – 33 em 31 jogos

Vasco – 31 em 31 jogos