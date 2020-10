Trio não treina e deve desfalcar o Santos contra o Corinthians

O Santos terá mais desfalques para a partida contra o Corinthians nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alison (periostite por sobrecarga na perna esquerda), Lucas Veríssimo (edema na panturrilha esquerda) e Marinho (desconforto muscular na coxa esquerda) não treinaram nesta terça, no CT Rei Pelé, e não devem atuar no clássico.

Alison já estava com essa problema, mas se colocou à disposição para enfrentar Olimpia e Goiás mesmo sem estar 100%. O volante sabia da necessidade de retomar o tratamento.

As demais ausências são Carlos Sánchez (ruptura de ligamento no joelho esquerdo), Raniel (trombose na perna direita), Arthur Gomes e Cuca (suspensos), Soteldo (seleção venezuelana) e Vladimir (operação no pé direito).

Uma possível escalação é: João Paulo, Pará, Madson, Jobson, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Lucas Lourenço (Alex Nascimento ou Luiz Felipe) e Jean Mota; Lucas Braga e Kaio Jorge.