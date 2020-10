Triste com o fim de Totalmente Demais? Veja como se divertir com Haja Coração · .

Haja Coração estreia segunda (12) com a missão difícil de afastar o “luto” pelo fim de Totalmente Demais. A nova reprise entra no ar com o público já não tão confinado como nos meses anteriores. A pandemia de Covid-19 ainda é uma realidade, mas aos poucos o brasileiro retoma sua rotina. Só que a nova novela das sete tem vários ingredientes para quem quer se divertir sem correr o risco de se contaminar fora de casa.

Mulheres sensuais, ricos exagerados e cafonas, famílias complicadas e muito romantismo fazem parte da história escrita por Daniel Ortiz. O autor abusa do humor, com aquelas cenas que muito telespectador adora: rivais trocando socos ou jogando comida na cara um do outro.

Quem acompanhou Haja Coração em 2016 sabe que a adaptação de Sassaricando (1987) fez uma modernização do folhetim de Silvio de Abreu. Confira cinco características divertidas da nova reprise da Globo:

Tancinha mais romântica

Mariana Ximenes não decepciona os noveleiros com sua Tancinha, antes marcada fortemente pela interpretação de Claudia Raia. A atriz, inclusive, pediu literalmente bênção à veterana para fazer a mocinha de Haja Coração.

Com um figurino que realça suas curvas, Mariana não fez uma cópia da feirante voluptuosa. A sua Tancinha é mais doce, mais romântica e não fala tão errado como a versão original. A Tancinha loira é uma mulher contemporânea, com outro jeito de enxergar a vida.

Cheias de charme

A novela que estreia segunda também coloca a mulherada na linha de frente. O sexo feminino é representado em suas profundas camadas. Tem mulheres de diferentes idades e classes sociais, malucas, interessadas, determinadas, exemplares, selvagens e por aí vai. E a maioria tem em comum o desejo de amar e ser amada.

Algumas têm sua beleza supervalorizada. Além de Tancinha, Leonora (Ellen Rocche) usa os atributos femininos para se dar bem em várias situações. A novela tem também “coroas com bebês”, caso de Penélope (Carolina Ferraz) que se apaixonará por Henrique (Nando Rodrigues), e outras personagens que gostam de usar homens como capachos.

Mariana Ximenes contracena com Tatá Werneck

Pavio curto

O pavio curto é uma das características de Tancinha e de outras personagens, como Fedora Abdala (Tatá Werneck) e sua mãe, Teodora (Grace Gianoukas). A família delas é endinheirada, mas as duas são pessoas bem “fora da casinha”. A personagem de Tatá, por exemplo, anda em um carro conversível rosa e se veste que nem princesa.

Muito rica, essa patricinha é tão exagerada que parece um desenho animado. Sua mania de ostentar é brega, ainda mais para quem vai assistir à trama pela primeira vez agora, quatro anos após a exibição original, com redes sociais ainda mais “policiadoras” do politicamente correto.

Barraco e mais barraco

Ingrediente soberano nas novelas, barraco é que não falta à novela das sete. Com tanta TPM (tensão pré-menstrual) junta, claro que vai ter muita briga e bate-boca entre as mulheres. Tancinha e Fedora vão abrir a sessão de barracos trocando tapas em uma festa já no segundo capítulo.

A desavença de suas famílias é longa porque a mãe da feirante culpa o pai de Fedora, Aparício (Alexandre Borges), pelo desaparecimento de seu marido, Guido (Werner Schünemann). Ele sumiu há 20 anos e fez Francesca (Marisa Orth) ter uma vida muito difícil para criar quatro filhos sozinha.

Muita testosterona

Dois galãs também vão se estapear ao longo da trama: O caminhoneiro Apolo (Malvino Salvador) e o publicitário Beto (João Baldasserini). Apolo é o primeiro amor de Tancinha. Eles têm um namoro que começou na infância. Já Beto tentará conquistá-la por causa de uma aposta, mas vai acabar se apaixonando de verdade pela jovem humilde.

Para completar, a irmã de Beto, Tamara (Cleo), vai se envolver com Apolo. Esses homens viverão em pé de guerra em uma espécie de quadrado amoroso.

Haja Coração se passa em São Paulo e é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, trama que saiu do ar devido ao isolamento social imposto com a pandemia. Ou seja, tem a essência que os fãs das mocinhas Kyra (Vitória Strada), Alexia (Deborah Secco) e Luna (Juliana Paiva) estavam curtindo.