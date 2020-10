Comentarista de O Grande Debate na CNN Brasil, Caio Coppolla já entrou em diversas discussões com seus “oponentes” para defender medidas do governo Jair Bolsonaro. No entanto, na segunda-feira (5), o jornalista criticou o presidente da República durante mais de seis minutos no canal de notícias. Coppolla disse que a atuação do político “tem decepcionado” no combate à corrupção e que é uma “tristeza para o Brasil” os encontros recentes do chefe do Executivo.

O vídeo com as críticas do jornalista viralizou e intrigou parte dos internautas, que ficaram surpresos com as falas de Coppolla sobre o político que já o elogiou publicamente. Além disso, o comentarista opinou que o abraço entre Bolsonaro e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, foi “constrangedor”.

“É uma tristeza para o Brasil saber que o tempo de lazer do presidente da República é desfrutado em tão má companhia. Sobre o que foi conversado nesse encontro entre camaradas, a gente só pode especular. Mas as câmeras captaram uma cena chocante: o abraço comprometedor entre Bolsonaro e Toffoli”, falou Coppolla.

“Seria esse o tal abraço hétero ao qual sempre se referiu o presidente da República? Me pareceu mais um abraço cúmplice, coroado por aquele sorriso de quem se entende apenas pelo olhar”, reclamou o jornalista.

O funcionário da CNN Brasil não concordou com a indicação do desembargador Kassio Nunes Marques para o STF. “Foi um encontro na semana passada, na casa do ministro Gilmar Mendes, que sacramentou a indicação de Kassio Nunes ao STF”, falou Coppolla.

“Vejam que coincidência, Gilmar Mendes é relator da ação contra Flávio Bolsonaro no STF. O presidente escolheu o seu primeiro indicado ao STF para agradar aos dois ministros do Supremo responsáveis pelo processo do seu filho”, opinou ele.

“O pior é que não é nem a primeira vez que o presidente faz uma indicação que contraria o seu compromisso de campanha de endurecer o enfrentamento ao crime. A própria atuação do presidente tem decepcionado”, reclamou o comentarista, que seguiu elencando problemas de combate à corrupção no governo Jair Bolsonaro.

Assista ao O Grande Debate de segunda-feira abaixo:

O posicionamento de Coppolla surpreendeu internautas, que começaram a especular os motivos da crítica. “Assisti ao vídeo do Caio Coppolla falando de Bolsonaro. Estava emocionado demais. Creio que seus colegas fizeram pressão e ele caiu nela, logo passa. Falta a ele e ao [Rodrigo] Constantino os cabelos brancos do Guilherme Fiúza e Alexandre Garcia”, escreveu Italo Goulart no Twitter.

Já o usuário Pr. Haroldo classificou o participante de O Grande Debate como traidor. “Por que será que os blogueiros que defendiam o conservadorismo resolveram se voltar contra a direita agora? Até o Caio Coppolla deu uma de Judas agora!”, reclamou.

“Caio Coppolla criticou o Bolsonaro e agora ‘virou comunista’ ou ‘defensor do Novo’. Paixão política é uma merda, né? Você não pode criticar, só deve aceitar e ficar quieto com tudo. Brasileiro é osso mesmo, de todos os lados”, opinou Rick Fernandes.

Assista abaixo uma parte do vídeo de Caio Coppolla e leia reações no Twitter:

