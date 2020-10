TROPEIRÃOCAST – É hora de vencer Cruzeiro! Quem vai rivalizar com o Galo no Campeonato Brasileiro?

Escute: https://bit.ly/3jC8aMs

O #TROPEIRÃOCAST fala da boa vitória do #Cruzeiro sobre a Ponte Preta. E que venham outras. A supremacia do #Galo no #Brasileirão2020 será rivalizada pelo #Flamengo? O #AméricaMG segue tranquilo na #SérieB e pega o #Timão na #CopadoBrasil.

#GALO (Escute a partir 6min)

#CRUZEIRO (Escute a partir 43min)

#AMÉRICAMG (Escute a partir 58min)

#FUTEBOLNOMUNDO (Escute a partir 1h10min)

Falamos das #FinaisNBA, do recomeço dos campeonatos europeus e também do caso da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg: O esportista tem ou não direito de se manifestar?

Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.

#TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro.

ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQ

Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj

GooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqB

Deezer: https://bit.ly/3cnmd54

Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242