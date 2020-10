TROPEIRÃOCAST -Esperança azul! #SOMOSTODOSSCOLARI | LANCE!

O #TROPEIRÃOCAST debate a dificuldade do #Cruzeiro em arrumar um técnico e, com esforço e dinheiro, conseguiram a volta de Felipão. O #Galo empata e os adversário começam a se aproximar. Teremos emoção. O #AméricaMG segue tranquilo com seu #LiscaDoido, que de doido, não tem nada.

#GALO (Escute a partir 5m20)

#AMÉRICAMG (Escute a partir 30m)

#CRUZEIRO (Escute a partir 40m30s)

#ESPORTENOMUNDO (Escute a partir 1h25m)

Falamos da presepada do jogo da seleção que quase não teve transmissão na TV. Da advertência do STJD no caso da jogadora de vôlei de praia Carol Solberg. E da campeão da NBA, #LAKERS.

Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.

Escute: https://bit.ly/3lYiuiD

#TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro.

ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQ

Spotify: https://spoti.fi/2SWtzoj

GooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqB

Deezer: https://bit.ly/3cnmd54

Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242