Trump confirma estar com covid-19 através do Twitter

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump postou, em seu perfil no Twitter, que ele e a primeira-dama, Melania Trump, foram contaminados pelo novo coronavírus. A notícia foi dada no início desta sexta-feira (2), horas depois de a assessora sênior da Casa Branca, Hope Hicks, ter confirmado que tinha testado positivo para covid-19. Sem evidências, Trump sugeriu que Hicks teria sido infectada por abraços de policiais ou militares.

Líderes e autoridades mundiais reagiram ao caso, desejando melhoras ao político e sua esposa. Boris Johnson (primeiro-ministro do Reino Unido), Vladimir Putin (presidente da Rússia), Angela Merkel, (chanceler da Alemanha) e Mike Pence (vice-presidente dos EUA) foram algumas das personalidades a expressarem seus votos.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020