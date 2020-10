‘Trump paga preço por minimizar pandemia’, diz jornal chinês

O editor-chefe da publicação chinesa, Global Times, ironizou o presidente estadunidense Donald Trump e sua esposa, Melania, após os jornais anunciarem que ambos testaram positivo para covid-19 na manhã desta sexta-feira (02).

Em sua conta no Twitter, o jornalista chinês Hu Xijin publicou uma mensagem que diz: “O presidente Trump e a primeira-dama pagaram o preço por sua aposta para minimizar a covid-19”. Xijin ainda completou sua postagem dizendo que a notícia é prova da grave situação da pandemia nos EUA, e que ela deve impactar negativamente a imagem do país e de Trump, assim como pode causar estragos em sua campanha de reeleição.

Donald e Melania Trump testaram positivo para covid-19.Fonte: Unplash/History in HD/Reprodução

Xijin vem criticando duramente o governo Trump, desde que o presidente americano demonstrou pouco caso com relação à pandemia, além, é claro, após as relações comerciais entre EUA e China terem chegado a níveis alarmantes.

Em meados deste ano, o Departamento de Estado dos EUA começou a limitar o número de funcionários em agências de notícias chinesas que atuam no país. O governo da China respondeu à altura, e também baniu jornalistas de jornais como o New York Times, Washington Post e Wall Street Journal.

O médico da Casa Branca, Sean Conley, deu detalhes sobre os diagnósticos de Trump e Melania, e disse que os dois passam bem.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020