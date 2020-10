Truques para fixar o conteúdo estudado

Muitas pessoas se queixam de estudar muito e ainda assim acabar esquecendo os assuntos, o que resulta em resultados ruins até para aqueles que se dedicaram aos estudos. Por isso, é necessário buscar as melhores formas de memorização dos assuntos.

Para obter bons resultados em exames e conseguir fixar os assuntos, o estudo deve ser qualitativo. Nesse sentido, o melhor para fixar o conteúdo é prezar pela qualidade dos estudos e investir em métodos que facilitem a memorização.

Pensando nisso, apresentamos abaixo cinco técnicas para fixar o conteúdo estudado. Confira!

1. Tenha uma rotina de revisão

Em primeiro lugar, para evitar a Curva do Esquecimento e garantir a retenção do conteúdo na memória, é preciso revisar sempre. Estudos já comprovaram que a revisão espaçada e periódica ajuda a manter o assunto na memória. Por isso, estabeleça uma rotina com horários para revisar as disciplinas.

2. Leia em voz alta

Outra forma de fixar o conteúdo é ler em voz alta. Ao ler o assunto em voz alta o estudante faz com que o cérebro processe melhor as informações. Além disso, tentar explicar para si mesmo o assunto após a leitura é uma boa forma de medir se realmente entendeu o que leu e transformar as informações em conhecimento.

3. Teste seu conhecimento

Um estudo qualitativo não se restringe à leitura e à parte teórica. Desse modo, para fixar o conteúdo e ter qualidade nos estudos, busque testar o seu conhecimento de forma periódica. Faça exercícios, responda questões sobre o tema, resolva provas antigas etc.

4. Faça resumos

Escrever é uma das melhores forma de fixar o conteúdo na mente. Por isso, não deixe de criar resumos sobre os assuntos enquanto os estuda. Além de fixar melhor o conteúdo, você ainda terá um material para realizar suas revisões.

5. Aposte em siglas e acrônimos

Por fim, aposte em siglas e acrônimos em disciplinas que exijam que o estudante grave algumas informações como, por exemplo, a lista de países que participaram da I Guerra Mundial ou nomes de compostos químicos.

