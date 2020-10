TSE faz parceria com Twitter e lança novos recursos informativos

O TSE anuncia nesta sexta-feira (2) sua nova parceria com o Twitter, com objetivo de divulgar dados, informações e conteúdos sobre as próximas eleições. A medida é parte do conjunto de colaborações que a entidade governamental está efetuando em vistas ao combate de notícias falsas (ou fake news). Outras redes sociais com parceria confirmada são: Facebook, Instagram e Whatsapp, e mais recentemente também o TikTok.

Ao vivo! TSE e Twitter formalizam parceria para ampliar o combate à desinformação https://t.co/XRlFdqfrMF — TSE (@TSEjusbr) October 2, 2020

O anúncio foi feito na conta oficial do TSE no Twitter, em formato de live, uma transmissão ao vivo. Entre os recursos lançados, está um link que será exibido na primeira posição entre as buscas por temas relacionados as Eleições de 2020.

Nele, o usuário poderá conferir informações úteis sobre o processo eleitoral e também as recomendações do governo para a prevenção da COVID-19 durante o dia da votação, por exemplo.

Outros recursos são os dois novos emojis, que podem ser ativados usando as hashtags #Eleições2020 e #SeuVotoTemPoder, a fim de estimular o debate sobre o tema e sua importância no processo democrático, respectivamente. Durante o período eleitoral, a conta oficial do TSE também apresentará transmissões ao vivo de debates e outros conteúdos relacionados, com objetivo de potencializar a divulgação de informações corretas e pertinentes para os eleitores.