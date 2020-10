Tsitsipas bate Dimitrov e encara Rublev nas quartas em Paris

O grego Stefanos Tsitsipas, sexto do mundo, manteve o alto nível mais uma vez e, nesta segunda-feira, superou o búlgaro Grigor Dimitrov, 20º, para garantir vaga nas quartas de final de Roland Garros pela primeira vez na carreira.

O jovem derrotou o rival ex-top 3 e cabeça de chave 18 com parciais de 6/3 7/6 (11/9) 6/2 após 2h28min de duração na quadra Philippe Chatrier coberta desde o começo por conta da chuva que mais uma vez caiu sobre Paris, na França.

Tsitsipas dominou as ações no primeiro e terceiro sets com profundidade e consistência e ganhando a batalha de esquerdas com uma mão. No segundo, equilíbrio total e boas chances desperdiçadas por Dimitrov com erros bobos e dois set-points salvos por Tsitsipas no tie-break.

Stefanos fará duelo por vaga na semifinal diante do russo Andrey Rublev, 12º, e que o derrotou na final do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, há oito dias. Os dois tenistas chegaram em cima da hora para suas estreias no Aberto da França e ambos penaram para vencerem na primeira rodada em cinco sets.

Rublev passou nas oitavas pelo algoz de Thiago Monteiro, o húngaro Marton Fucsovics, 63º, por 6/7 (7/4) 7/5 6/4 7/6(7/3) após batalha de 3h54min. Rublv chegou a ver Fucsovics ter uma quebra e 4/1 no segundo set, mas conseguiu a reação e repete o resultado do US Open quando também fez quartas de final. Os dois buscarão a primeira semi em Roland Garros. Tsitsipas tem uma semi do Australian Open ano passado.