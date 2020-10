Tsitsipas e Zverev classificados para o ATP Finals

Os dois últimos campeões, Stefanos Tsitsipas, quinto do mundo e vencedor ano passado, e Alexander Zverev, vencedor em 2018 e sétimo, se classificaram para o ATP World Finals, evento com os oito melhores do ano jogado entre os dias 15 e 22 de novembro em Londres.

Tsitsipas vem de semifinal em Roland Garros e igualou seu melhor ranking e Zverev, que caiu nas oitavas de final, fez final inédita no US Open no meio de setembro.

Agora restam mais duas vagas a serem definidas nas próximas semanas com quatro tenistas na disputa como o argentino Diego Schwartzman que é o próximo na linha de classificação, o italiano Mateo Berrettini, nono, o russo Andrey Rublev, 10º, o francês Gael Monfils, 11º, e por último o canadense Denis Shapovalov.

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem e Daniil Medvedev já estavam garantidos e Roger Federer não irá participar por lesão, só volta em 2021.