Tudum ao Vivo: Netflix confirma Anitta e outro nomes no line-up

A Netflix confirmou alguns novos nomes para o Tudum ao Vivo, festival digital, que terá bate-papos, shows, encontros virtuais e surpresas para o público. Entre as novidades estão as cantoras Anitta e Pablo Vittar; Noah Centineo, de Para Todos os Garotos; Madison Reyes e Charlie Gillepsie, de Julie and the Phantoms e Gloria Groove, de Nasce Uma Rainha.

Eles irão se juntar a Ashley Park e Lucas Bravo, de Emily em Paris; o elenco de Sintonia – Jottapê, Bruna Mascarenhas e Christian Malheiros; Joel Courtney, o Lee de A Barraca do Beijo; Ana Valeria Becerril e Yankel Stevan, de Control Z; Felipe Castanhari do Mundo Mistério e o rapper Emicida, que participa do documentário AmarElo, com estreia prevista para dezembro.

Em sua segunda edição, o evento irá contar com eventos interativos como o ChatRolê, que permitirá que qualquer fã assistindo em casa possa participar de um encontro virtual cara a cara com alguns de seus maiores ídolos. Comandado pela apresentadora Maisa, o Tudum ao Vivo terá ainda vários bate-papos sobre os temas presentes nas séries e filmes da Netflix com atores e convidados especiais, além de apresentações musicais, depoimentos, trailers e anúncios exclusivos de novas produções.

Noah Centineo, Madison Reyes, Joel Courtney e Pabllo Vittar são alguns dos convidados para o Tudum ao VivoFonte: Netflix/Divulgação

O Tudum ao Vivo acontece entre os dias 3 e 5 de novembro, a partir das 19h, e poderá ser acompanhado no site oficial, YouTube e Tik Tok da Netflix.