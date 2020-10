Turner fecha acordo para exibir duas rodadas das Eliminatórias da Copa; Peru x Brasil será no EI Plus

Uma novidade surpreendente na novela dos direitos televisivos das Eliminatórias Sul-Americanas. A Turner adquiriu as duas primeiras rodadas do torneio e estuda comprar os direitos de toda a competição. A informação é do “UOL”.

A estratégia da empresa americana é exibir nove jogos, incluindo Peru contra Brasil, através do EI Plus, plataforma de streaming paga. Os direitos estavam sem dono pois as federações não chegaram a um acordo com ninguém.

A negociação dos direitos televisivos foi alterada pela Fifa. Agora, as emissoras precisam negociar individualmente com as federações, e valores foram considerados altos pelo mercado. Até o momento, a Globo é a única detentora de direitos, mas apenas de jogos em que Brasil e Argentina serão mandantes.

A GuigoTV, plataforma de streaming, chegou a fechar um acordo pelos direitos e ficou perto de assinar. Entretanto, burocracias contratuais acabaram melando o negócio e as tratativas foram encerradas na manhã desta quinta-feira.