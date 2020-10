‘TV era meu grande ganha-pão’ · .

Leão Lobo, 66 anos, foi pego de surpresa pela notícia de sua demissão do SBT nesta quarta-feira (7). Triste, ele está preocupado com sua renda e vai precisar apertar os cintos nos próximos meses. “Televisão era o meu grande ganha-pão”, lamenta. Além dele, Lívia Andrade e Mamma Bruschetta entraram no corte.

“Estou triste. Vou fazendo minhas rádios e minha internet [ele tem realizado lives no Instagram]. Mas eu tenho muitos dependentes, é complicado. Eu vivo disso, do meu trabalho”, conta ao ..

No SBT desde 2016, Lobo foi afastado do ar no início da pandemia por ser do grupo de risco da Covid-19. No entanto, sempre disposto a voltar a trabalhar, fazia vídeos para as redes sociais do SBT diretamente de sua casa. “Fiz bastante coisa. Fiz quase até o fim do ano, e eles vão aproveitar”, entrega.

Nesta semana, o veterano foi chamado pela alta cúpula do SBT para uma reunião. O convite era para um encontro na emissora ou uma chamada em vídeo. “Perguntaram se eu queria ir lá pessoalmente. Como estou em isolamento, preferi por videoconferência”, narra.

Segundo ele, a notícia do desligamento foi dada da melhor forma, mas não impediu o impacto inicial. “Bem eu não estou. Em plena pandemia você ser demitido? Mas eu entendo as razões, pois passamos por uma crise violenta. E eles foram de uma delicadeza”, pondera.

A gentileza citada se deve ao fato de a empresa ter mantido seu plano de saúde com os dependentes. “Pelo menos por um tempo”, detalha. “Mas fui pego de surpresa mesmo. Estou completamente desarvorado”, assume.

“Quando você pensa que um profissional saiu, você nunca pensa que tem uma família por trás disso. Para mim, é sério. Estou me sentindo muito mal por causa disso”, desabafa ele, que tem uma filha, Ana Beatriz, e uma neta, Laura.

Enfrentando um novo cenário em sua carreira, Lobo pensa em seguir adiante com calma, mas com um desejo em mente: voltar à televisão. “Eu tenho projetos e vou conversar com emissoras, mas não consegui ainda parar para pensar nisso. [Internet] Vou continuar fazendo, mas quero voltar para um programa na TV mesmo”, adianta.

Ao ser desligado do SBT, Leão soube que o ex-patrão pensa em recontratá-lo assim que acabar a pandemia. “O que eles disseram é que o Silvio Santos faz questão de voltar, em breve, com o Fofocalizando. E se ele voltar, quer que seja eu, o Décio Piccinini e a Lívia Andrade”, relata.

Para isso, a condição é que todos estejam disponíveis no mercado. “Mas não sei se vou estar (risos)”, responde o veterano. Sem a renda fixa do SBT, ele precisa e quer voltar logo a trabalhar.

Veja o último vídeo de Leão Lobo para as redes sociais do SBT: