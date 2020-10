TV NC: Auxílio emergencial: Veja os pagamentos e saques de R$300 e R$600 desta semana

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal (CEF) fará novos pagamentos do auxílio emergencial, tanto o de R$ 600 quando o de R$ 300. Até sexta-feira, um total de 10,7 milhões de trabalhadores serão contemplados.

Nesta segunda-feira (05), foi feito pagamento do auxílio emergencial para 3,3 milhões de brasileiros nascidos em fevereiro. O grupo que recebeu hoje a primeira parcela de R$ 300 recebeu a primeira parcela do auxílio de R$ 600 em abril. Ao todo, 2,1 milhões de beneficiários receberam o auxílio de R$ 300 e os demais 1,2 milhão receberam alguma das parcelas de R$ 600.

Você Pode Gostar Também:

Na quarta-feira (07), recebem o auxílio os beneficiários nascidos em março. E na sexta-feira (09), os beneficiários nascidos em abril. Com o pagamento feito, os beneficiários poderão movimentar o dinheiro apenas pela conta poupança social digital. O dinheiro ficará disponível para saque a partir do dia 7 de novembro, para nascidos em fevereiro, dia 14 de novembro, para nascidos em março, e dia 21 de novembro, para nascidos em abril.

No domingo (11), a Caixa fará o depósito do auxílio para beneficiários nascidos em maio. O grupo poderá sacar o dinheiro a partir do dia 21 de novembro.

Ainda essa semana, terça-feira (06) os beneficiários nascidos em junho poderão começar a fazer saque em espécie do valor. E a partir de quinta-feira (08), os nascidos em julho poderão começar a fazer a movimentação.