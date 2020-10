Ubisoft Connect: ecossistema integrará todas as plataformas e serviços

A Ubisoft revelou nesta última quarta-feira (21), que irá integrar todos os seus serviços in-game em uma única e aprimorada interface global: o Ubisoft Connect. A partir do dia 29 de outubro, todos os jogadores terão acesso a um sistema otimizado de última geração que unirá os recursos Uplay e Ubisoft Club em um só ecossistema, permitindo a interação dos membros de uma forma mais intuitiva.

O Ubisoft Connect será um ambiente próprio para reunir milhares de jogadores através de atividades, comunidades, notícias e muito mais, sendo levado para PC e consoles para receber os títulos da nova geração como Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Immortals Fenyx Rising e outros.

A proposta é unir os entusiastas através de ferramentas sociais completas, disponibilizando eventos, planos de recompensas, estatísticas e informações pessoais que poderão ser compartilhadas entre amigos e jogadores de todo o planeta.

Assassin’s Creed ValhallaFonte: Ubisoft/Divulgação

“Há uma década, a Ubisoft foi uma das primeiras publishers a ampliar a experiência dos jogadores com novos serviços e recursos sociais. Queríamos construir esse legado pois em nossa visão existe uma comunidade global e todos os nossos consumidores devem receber os benefícios”, disse Charles Huteau, diretor criativo da Ubisoft.

O serviço irá contar, inclusive, com uma inteligência artificial adaptativa, o Smart Intel, que recomendará ações como jogos, notícias e acessos para os jogadores a partir de suas atividades executadas no Ubisoft Connect.

Até o final de outubro, a Ubisoft irá lançar o app proprietário do Connect, que será compatível com perfis de todas as plataformas, além da atual e nova geração.