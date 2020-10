Ubisoft diz que jogos vão rodar em 4K/60 fps no Xbox Séries X e PS5

Ontem (26), a Ubisoft anunciou através de uma extensa publicação em seu site os recursos e upgrades que estarão disponíveis em seus jogos para os consoles da nova geração. Confira mais detalhes sobre alguns dos principais títulos abaixo:

Watch Dogs: Legion

(Fonte: Ubisoft/Divulgação)Fonte: Ubisoft

Xbox Series X/S: Ray tracing, carregamentos mais rápidos com o Xbox DirectStorage, upgrade gratuito para quem comprar o jogo no Xbox One através do Xbox Smart Delivery.

PlayStation 5: Ray tracing, aprimoramento acústico com o Tempest 3D Audio, carregamentos mais rápidos com o SSD de alta velocidade, gatilhos adaptáveis para respostas ajustadas manualmente, upgrade gratuito do PlayStation 4 para o novo console.

Assassin’s Creed Valhalla

(Fonte: Ubisoft/Divulgação)Fonte: Ubisoft

Xbox Series X/S: Resolução em 4K com 60 fps (para o Series X), carregamentos mais rápidos e experiência melhorada com o Xbox Velocity Architecture e DirectStorage API, upgrade gratuito do Xbox One para a nova geração através do Smart Delivery.

PlayStation 5: Resolução em 4K com 60 fps, aprimoramento acústico com o Tempest 3D Audio, carregamentos mais rápidos com o SSD de alta velocidade, upgrade gratuito do PS4 para a edição de PS5.

Immortals Fenyx Rising

(Fonte: Ubisoft/Divulgação)Fonte: Ubisoft

Xbox Series X/S: Resolução em 4K com 60 fps (para o Series X), cores mais vívidas com o High Dynamic Range, melhoria acústica com o Dolby Atmos e tecnologia de áudio espacial, carregamentos mais rápidos, e upgrade gratuito através do Smart Delivery.

PlayStation 5: Resolução em 4K com 60 fps, cores mais vívidas com o High Dynamic Range, aprimoramento acústico com o Tempest 3D Audio, carregamentos mais rápidos com o SSD de alta velocidade, maior imersão com o feedback háptico do DualSense, upgrade gratuito do PS4 para a futura geração.

Far Cry 6

(Fonte: Ubisoft/Divulgação)Fonte: Ubisoft

Xbox Series X/S: Resolução em 4K com 60 fps (para o Series X) e upgrade gratuito através do Smart Delivery.

PlayStation 5: Resolução em 4K com 60 fps e upgrade gratuito do PS4 para o PS5.