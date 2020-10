UFC on ESPN 16, neste sábado, tem Holm x Aldana na luta principal e dois brasileiros em ação; confira

Após o UFC 253, o Ultimate realiza seu segundo evento desde o retorno à “Ilha da Luta”, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. O UFC on ESPN 16 terá em sua luta principal o combate entre a ex-campeã peso-galo Holly Holm diante de Irene Aldana, considerada uma das “promessas” da categoria, que atualmente tem a brasileira Amanda Nunes como detentora do título. O co-main event ficará a cargo dos pesos-pesados Yorgan de Castro e do brasileiro Carlos Felipe “Boi”, que prometem um combate animado nesta noite.

Outro brasileiro em ação será o peso-leve Luigi Vendramini, que vai medir forças contra Jessin Ayari na luta de abertura do evento. Outros destaques da edição ficam por conta dos experientes Germaine de Randamie e Carlos Condit, que vão encarar Julianna Peña e Court McGee, respectivamente.

Holm e Aldana lideram card na Ilha da Luta

A ex-campeã peso-galo Holly Holm (13-5-0) e a mexicana Irene Aldana (12-5-0) lideram o card deste sábado na Ilha da Luta. As atletas deveriam ter se enfrentado no começo de agosto, mas a luta acabou sendo adiada. Vice-líder do ranking, Holm vem de vitória sobre Raquel Pennington, em janeiro. Já Aldana, atual sexta entre as atletas peso-galo, soma cinco vitórias nas últimas seis lutas. Na mais recente, em dezembro, nocauteou a até então invicta Ketlen Vieira no primeiro round.

Na mesma noite, em outro importante confronto válido pelo peso-galo feminino, a ex-campeã peso-pena Germaine De Randamie (9-4-0) encara Julianna Peña (10-3-0). Atual líder do ranking da categoria, a holandesa De Randamie foi a última desafiante ao cinturão da brasileira Amanda Nunes. As duas se enfrentaram em dezembro e a “Leoa” venceu por decisão unânime. Em quarto lugar na divisão, a americana Peña não luta desde julho do ano passado, quando venceu Nicco Montano.

Brasileiros em ação no card

O baiano de Feira de Santana Carlos Felipe “Boi” (8-1-0) faz a sua segunda luta pelo UFC neste sábado. O lutador fez sua estreia no octógono na primeira passagem da organização pela Ilha da Luta, em julho. Na ocasião, acabou derrotado por Sergey Spivak. Seu oponente será o atleta de Cabo Verde, Yorgan De Castro (6-1-0), contratado depois de participar da terceira temporada do reality show Dana White’s Contender Series.

Outro nome que estará em ação é Luigi Vendramini (8-1-0). Nascido em Brasília, o brasileiro fez sua estreia no octógono em setembro de 2018, entrando de última hora em uma luta peso-meio-médio com Elizeu Capoeira. Na ocasião, acabou perdendo sua invencibilidade no MMA. Dois anos depois – e agora na sua categoria original, o peso-leve, Luigi Vendramini enfrenta o alemão Jessin Ayari (16-5-0), que, assim como ele, não pisa no octógono desde 2018.

CARD COMPLETO:

UFC on ESPN 16

Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 03 de outubro de 2020

Card principal (23h30, horário de Brasília)

Peso-galo: Holly Holm x Irene Aldana

Peso-pesado: Yorgan de Castro x Carlos Boi

Peso-galo: Germaine de Randamie x Julianna Peña

Peso-galo: Kyler Phillips x Cameron Else

Peso-médio: Dusko Todorovic x Dequan Townsend

Card preliminar (20h30, horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Carlos Condit x Court McGee

Peso-pena: Charles Jourdain x Joshua Culibao

Peso-médio: Jordan Williams x Nassourdine Imavov

Peso-palha: Loma Lookboonmee x Jinh Yu Frey

Peso-galo: Casey Kenney x Heili Alateng

Peso-leve: Luigi Vendramini x Jessin Ayari