UFJF encerra hoje período de inscrição do Vestibular EaD 2020

O período de inscrição para o Vestibular EaD 2020 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) se encerra nesta sexta-feira (30). O processo seletivo está ofertando 440 vagas para cursos a distância.

Desse modo, os interessados devem realizar a inscrição até hoje, exclusivamente por meio do site do processo seletivo EaD. Clique aqui para acessar. A taxa de inscrição é no valor de R$ 120.

A seleção se divide em duas categorias, de modo que 90% das vagas é para ingressantes pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 10% para professores da rede pública:

Enem: seleção para qualquer estudante que tenha feito o Enem a partir de 2015.

seleção para qualquer estudante que tenha feito o Enem a partir de 2015. Professores: seleção voltada para professores da rede pública de ensino que estejam no exercício da profissão, sem formação inicial em nível superior ou que não possuem formação na área em que trabalham.

De acordo com a Lei de Cotas, a metade das vagas se destina a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública de ensino.

Os cursos oferecidos no Vestibular EAD 2020 são Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Computação, enquanto as vagas se distribuem nos municípios de Andrelândia, Bicas, Durandé, Governador Valadares, Itamonte, Monte Sião, Carandaí, Confins, Jaboticatubas e Sabará.

O resultado do processo deve sair no dia 6 de novembro. Confira mais detalhes no edital do processo seletivo.

