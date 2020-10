Última vitória do Everton sobre o Liverpool completa 10 anos e teve gol do hoje técnico Arteta; relembre

Everton e Liverpool abrem a quinta rodada da Premier League neste sábado (17), às 8h30 (de Brasília), em um dia recheado de significado especial para a rivalidade entre os clubes azul e vermelho da Inglaterra. A ESPN Brasil e o ESPN App transmitem o clássico ao vivo, e o ESPN.com.br faz a cobertura em Tempo Real em vídeos.

Foi em um 17 de outubro, como este sábado, que o Everton venceu o Merseyside Derby pela última vez. Há dez anos, pela oitava rodada do Campeonato Inglês da temporada 2010-11, Tim Cahill e Mikel Arteta, hoje técnico do Arsenal, marcaram os gols da vitória por 2 a 0, no mesmo Goodison Park que recebe o jogo logo mais.

As duas equipes, óbvio, eram bem diferentes de hoje. O Everton, dirigido por David Moyes, tinha por exemplo o goleiro Tim Howard e o zagueiro John Heitinga, além dos autores dos gols citados acima. O único remanescente é o lateral-direito Seamus Coleman, que ainda faz parte do elenco hoje comandado por Carlo Ancelotti.

Mikel Arteta corre para comemorar gol do Everton na vitória sobre o Liverpool, em 2010 Michael Regan / Getty Images

Já o Liverpool, de Roy Hodgson, era liderado em campo por Steven Gerrard e Fernando Torres, as estrelas da época, além de ter jogadores renomados como Pepe Reina, Jamie Carragher e o brasileiro Lucas Leiva em seu plantel. Ninguém segue no clube dez anos depois.

Desde então, Everton e Liverpool se enfrentaram 22 vezes, entre Premier League, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Foram 11 vitórias dos Reds e 11 empates. Metade desses confrontos foi na “Era Jürgen Klopp”, que, como acontece nessas curiosidades do futebol, estreou pelo time de Anfield também em um 17 de outubro.

A primeira partida de Klopp foi há exatos cinco anos, um 0 a 0 com o Tottenham, no antigo White Hart Lane, em Londres. Apresentado uma semana antes, o alemão mandou a campo um Liverpool com: Mignolet; Clyne, Skrtel, Sakho e Moreno; Lucas Leiva, Milner e Can; Lallana, Origi e Philippe Coutinho. Destes, só Milner e Origi permanecem em suas mãos.

Jurgen Klopp durante estreia pelo Liverpool, contra o Tottenham, em 2015 Michael Regan / Getty Images

Um novo 17 de outubro certamente ficará marcado novamente na história de Everton e Liverpool, ainda mais agora que os times, ao menos na tabela de classificação, parecem mais próximos do que em outros embates recentes.

Atual campeão inglês, o Liverpool volta a campo depois de levar 7 a 2 do Aston Villa, fora de casa, na primeira derrota da atual temporada da Premier League. Enquanto isso, o Everton vive momento iluminado, com sete vitórias consecutivas entre campeonato e Copa da Liga. Há quem já aposte no time de Ancelotti como intruso na disputa pelo título.

É certamente cedo para falar em conquistas, mas o Everton vai para o clássico disposto a mostrar que pode ser mais do que o primo pobre do Liverpool.

Nesse cenário, quebrar um longo tabu seria um belo cartão de visitas e uma prova de que esta temporada pode ser diferente. Seria um dia inesquecível, como aparentemente costuma ser o 17 de outubro na história dos dois clubes.