‘Um dia, meus netos vão ver tudo o que eu fiz aqui’

Apesar da derrota do Ceará para o Palmeiras, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro Fernando Prass, do Vozão, foi o grande destaque da partida.

O veterano fez incríveis 9 defesas difíceis durante a partida, em um jogo que foi muito testado – o Verdão finalizou 27 vezes no duelo, sendo 11 no gol.

Ao final do jogo no Allianz Parque, o arqueiro se emocionou bastante ao conceder entrevista, chegando a ficar com os olhos marejados.

Prass lembrou seus grandes feitos no estádio palestrino, nos sete anos em que defendeu o Palmeiras, e ressaltou que, com 42 anos, pode ter feito sua última aparição na arena.

“Eu estou no final da minha carreira. De repente foi meu último jogo no Allianz… É um estádio que me traz uma lembrança sensacional. Quando eu tiver 80 anos, meus filhos vão mostrar para os meus netos tudo o que eu fiz aqui dentro”, disse, ao Premiere.

Fernando Prass durante jogo entre Ceará e Palmeiras, pelo Brasileirão

“É sempre bom (estar no Allianz Parque). Tenho muitos amigos no Palmeiras. A gente fica triste pelo resultado de hoje, mas faz parte. Acho que um empate estava de bom tamanho”, completou.

Presente na inauguração do Allianz Parque, realizada contra o Sport, em 2014, Prass converteu o pênalti decisivo diante do Santos, na final da Copa do Brasil 2015, e também celebrou os títulos brasileiros de 2016 e 2018.

Com 87 jogos, ele é o goleiro que mais atuou no estádio: 86 vezes pelo Alviverde e uma pelo Ceará.

Prass, aliás, desejava encerrar a carreira no Palmeiras, mas acabou deixando o clube alviverde no final de 2019, a contragosto, antes de acertar com o Vozão.

Na ocasião, o então diretor de futebol Alexandre Mattos já havia acertado um acordo para a permanência de Jaílson, que segue no Palestra Itália e inclusive renovou até 2021 recentemente.