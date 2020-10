‘Um jogador pode morrer lá’

A Argentina encara a Bolívia fora de casa pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 preocupada com a altitude – 3.640 metros acima do nível do mar – em La Paz. O jornal “Olé’ lembra que o craque Lionel Messi nunca venceu uma partida jogando na cidade boliviana.

A equipe argentina já levou uma histórica goleada de 6 a 1 dos bolivianos quando Diego Armando Maradona era o treinador albiceleste.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

“Um jogador pode morrer em La Paz”, disse Fernando Signorini, personal trainer de Maradona.

A Argentina acumula apenas uma vitória em 47 anos em La Paz. Ela aconteceu em 2005, com a presença do atual treinador albiceleste, Lionel Scaloni, que era jogador à época.

“A dificuldade aqui é máxima. A Bolívia perde muito pouco. É importante que o jogador saiba disso para estar mais concentrado ”, defendeu o treinador.

Desta vez, a Argentina terá duas noites e um treino na cidade onde obteve apenas três vitórias, dois empates e cinco derrotas.

“A realidade é que a Bolívia não foi infalível na altitude. Nem, intransponível. Além do mais, se forem consideradas as últimas três eliminatórias foram 26 jogos, 11vitórias, oito empates e sete derrotas (aproveitamento de 53% dos pontos)”, disse o jornal Olé.

A Bolívia não disputa uma Copa do Mundo desde 1994, nos EUA.