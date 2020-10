Um mês após exibição no Cine Maior, Godzilla volta à Record no Cine Aventura · .

A Record exibe o filme Godzilla no Cine Aventura deste sábado (3), às 15h30 (horário de Brasília). Lançado em 1998, o longa gira em torno de um biólogo chamado pelo exército para investigar a descoberta de uma gigante criatura misteriosa intitulada Godzilla. A produção volta à tela da emissora um mês após a sua exibição no Cine Maior.

Na trama, o biólogo Niko Tatopoulos (Matthew Broderick) é enviado pelo exército dos EUA para investigar a descoberta de uma criatura desconhecida vista próximo ao canal do Panamá. Chegando lá, eles são informados de que muitos barcos pesqueiros sofreram ataques na região do mar do Japão.

Ao aprofundarem as investigações, Niko e sua equipe descobrem se tratar de Godzilla, uma lagarto gigante modificado por diversas explosões nucleares. Os problemas se agravam quando a terrível criatura surge na cidade de Nova York.

Hank Azaria, Jean Reno, Maria Pitillo e Kevin Dunn completam o elenco dirigido por Roland Emmerich.

Assista abaixo ao trailer (sem legendas) de Godzilla: