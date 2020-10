Intérprete de Gabi em Chiquititas (2013), atualmente em reprise no SBT, Naiumi Goldoni teve um parto às pressas no sofá de sua casa no sábado (3), em São Paulo. A atriz começou a ter contrações e estava se preparando para ir ao hospital. No entanto, Mavie, segunda filha da artista, nasceu rapidamente. “Um susto”, diz ao ..

Por volta de 3h da madrugada, Naiumi sentiu que estava em trabalho de parto e acionou sua equipe médica. Uma obstetriz iria acompanhá-la de casa até o hospital, e ela aguardava a chegada da profissional tranquilamente.

“Quando ela chegou em casa para ver como estava a dilatação, a dor tinha começado há muito pouco tempo. Só que eu já estava com dilatação total. A minha bolsa estourou e eu comecei a fazer força sem querer. Foi questão de menos de cinco minutos. Ela nasceu no sofá”, conta.

Por causa do parto em casa, a atriz precisou ir até o hospital de ambulância e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. “O Samu chegou logo na sequência. Fomos para o hospital para toda a assistência, com tudo o que a gente precisava”, narra ela, que foi levada ao Hospital e Maternidade São Luiz Itaim.

Mãe e filha passam bem. Um dia após a experiência surpreendente, Naiumi entrega que realmente não imaginou que pudesse passar por essa situação.

“O parto estava planejado para o hospital, eu tinha equipe. Enfim, tenho uma filha mais velha [Maelle, de quatro anos] e o parto dela foi de 14 horas. A gente acha que sabe um pouco o que esperar de acordo com o que teve antes. Não em questão de tempo, mas de sensação”, explica.

“Foram três horas da hora que eu acordei meu marido, porque eu ainda não tinha dores. Mas vi que estava tendo uma certa frequência de contrações. Até a hora do nascimento passaram menos de três horas. Então, foi algo muito incrível. Apesar de não ter sido planejado, o que não é o ideal”, considera.

A artista aproveita o momento para alertar que dar à luz em casa não é algo tão simples, por isso ficou apreensiva inicialmente. “Um parto domiciliar não planejado tem muitos riscos, com certeza. Não queremos incentivar ninguém a isso. Até porque não era nossa intenção”, observa.

“Mas apesar de ter sido um susto foi melhor do que um sonho. Qual mulher não sonha com poucas dores? As dores começaram nos últimos minutos. Um parto rápido. Foi incrível”, narra.

Nas redes sociais, Naiumi é uma influenciadora digital de maternidade e família. Por isso, levou a segunda gestação sob os cuidados de um obstetra, uma obstetriz e uma doula. Para ela, todo esse zelo ajudou na hora do parto inesperado.

“Tudo isso só aconteceu porque nossa equipe me dá um suporte grande desde antes de engravidarmos. Quando a gente era tentante, a gente já estava em contato com o obstetra, tomando todas as vitaminas. Sigo todas as recomendações para ter uma gravidez bem saudável”, detalha.

“Só, claro, não imaginava que seria algo tão rápido. Mas foi tão incrível. Ter essa assistência foi muito boa. Enfim, foi muito feliz. Para mim, uma grande comemoração e acabou sendo um presente. Apesar de ser um susto”, finaliza.

Em suas redes sociais, ela mostrou as fotos surpreendentes da chegada de Mavie no sofá da casa da família. Veja publicações de Naiumi Goldoni no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Ainda extasiada com essa trajetória inesperada e linda, vocês vão precisar me aguentar com mais fotos, gente! Para entenderem melhor, foi tão rápido que a primeira foto que temos do trabalho de parto, já foi do nascimento, rsrs… Porque realmente não houve tempo de nada! Maninha Maelle conhecendo a recém-chegada, avós chocados e apaixonados, papai cheio de sangue após levar a mãe pra ambulância do SAMU e nossa chegada no tão esperado @saoluizitaim_maternidade, onde tivemos todos os cuidados necessários e fomos mega bem acolhidos. Grata demais por tantas bençãos, e principalmente por, mesmo com esse imprevisto, estarmos as duas tão bem! Fotos: @ellenbritofotografia #nascimento #partonormal #partonatural #nasceu #naiumigoldoni Uma publicação compartilhada por Naiumi Goldoni (@naiumigoldoni) em 4 de Out, 2020 às 5:35 PDT