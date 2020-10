‘Uma hora o teu vai estar na reta também’, alerta Jojo para Lipe em A Fazenda 12 · .

Nesta quarta-feira (14), Jojo Todynho decidiu abrir os olhos de Lipe Ribeiro em A Fazenda 12. O influenciador digital havia desabafado com a funkeira sobre as consequências de suas escolhas na formação da última roça, e a amiga mandou um recado para o ex-MTV: “Uma hora o teu vai estar na reta também”.

O peão conversava com a dona do hit Que Tiro Foi Esse sobre os poderes do lampião, que alteraram os planos dos colegas de confinamento para a roça, quando a amiga deu o primeiro aviso: “Aqui, eu não vou comprar briga de ninguém!”.

“É, também tenho que parar com isso”, complementou Lipe. “Não vou não! Sabe por quê? [Só me ferro]”, respondeu a carioca, enquanto gesticulava a consequência deste apoio.

Ribeiro aproveitou a resposta e relembrou o dia anterior: “Meu maior erro foi querer defender muita gente e acabei colocando o Mariano na reta”. “Não é isso. Aqui é individual, uma hora o teu vai estar na reta também”, rebateu a peoa.

“Quando estiver na reta, duvido que vão fazer por mim o que eu tentei fazer pelos outros”, ponderou o ex-De Férias com o Ex. A amiga avisou novamente: “Não vai fazer! Você consegue notar quando é recíproco. Você vê quando um sorriso não é verdadeiro. Aqui, querendo ou não, tem muito puxa-saquismo. Tô observando muita coisa há muito tempo”.

“Cada um por si mesmo”, opinou o namorado de Yá Burihan. “Aí vai acontecendo as coisas e vai só confirmando”, concluiu a funkeira.

