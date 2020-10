Umbero Louzer, técnico da Chape, entra no radar do Cruzeiro

Em busca de um treinador, o Cruzeiro já tentou Felipão, Lisca e até sondou Tiago Nunes. A mais nova investida da Raposa para ter um técnico é Umberto Louzer, que atualmente defende a Chapecoense, vice-líder da Série B, com dois jogos a menos que os rivais.

O staff do técnico confirmou o contato, mas há um entrave para o negócio ser concluído: o time catarinense topar liberar Umberto do seu contrato. O treinador está em Alagoas para o duelo com o CRB, nesta quarta-feira, 14, pela Série B.

O treinador está disposto a aceitar o convite, mas ainda terá de acertar com a Chape, que diz não ter recebido nenhum contato do Cruzeiro sobre a saída do seu treinador, que tem multa rescisória baixa estipulada em seu contrato.

O time celeste está atrás do quarto treinador no ano. Já passaram pelo clube Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco, todos com campanhas ruins no comando do clube celeste.