Umberto Louzer volta atrás, desiste de troca e segue como técnico da Chapecoense

O técnico Umberto Louzer voltou atrás em sua decisão de assumir o Cruzeiro e seguirá à frente da Chapecoense na Série B do Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Tempo e confirmada pela ESPN.

Os detalhes do acordo seriam acertados nesta quarta-feira, com o treinador viajando na sequência a Atibaia (SP) para se encontrar com a delegação celeste.

No entanto, nesta manhã, Umberto Louzer “decidiu permanecer” na Chape, com quem ocupa a terceira colocação na segunda divisão nacional, e não vai assumir o Cruzeiro, atual vice-lanterna no mesmo campeonato.

Uma fonte afirmou à reportagem que o treinador “estava empolgado” com a possibilidade de assumir o time mineiro, mas “voltou atrás e desistiu hoje de manhã”.

Umberto Louzer, técnico da Chapecoense, durante entrevista coletiva Márcio Cunha l ACF

Assim, o Cruzeiro segue em busca de um substituto para Ney Franco, demitido após o empate com o Oeste na última rodada. O próximo técnico da Raposa será o quarto em 2020 após as saídas também de Adilson Batista e Enderson Moreira.