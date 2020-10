Unindo paixões nacionais, ‘Resenha ESPN’ apresenta formato especial com boleiros e músicos

O ‘Resenha ESPN’ apresenta a partir desta sexta-feira um formato especial aos fãs do esporte no mês de outubro. A nova versão do ‘Resenha ESPN’ unirá ícones da música brasileira dos mais diversos estilos com um ídolo do seu respectivo time do coração.

O primeiro programa, que será destaque receberá dois grandes nomes ligados pela paixão rubro-negra: o volante Adílio, campeão da Libertadores e do Mundial em 1981 pelo Flamengo, e o cantor e compositor do Grupo Revelação Xande de Pilares. A atração inédita tem o jornalista André Plihal no comando com as participações de Alex e Djalminha.

Ao todo serão quatro programas exibidos neste formato em outubro, sempre às sextas-feiras. Além da abertura desta versão especial com Xande de Pilares e Adílio, a lista segue com Samuel Rosa (vocalista do Skank) e Roberto Gaúcho sendo destaque na próxima semana, o programa com Evandro Mesquita e Deley será atração no dia 16, e o Resenha com Teresa Cristina e Helton (goleiro) encerra a programação deste mês.

No encontro entre Adílio e Xande, o ex-jogador contou sobre um bastidor engraçado daquele time histórico do Mengão. Um fato hilário que envolveu ele e o atacante Nunes, outro ídolo da nação rubro-negra, durante a concentração para um jogo.

– A gente estava em excursão e a gente foi brincar, no hotel tinham várias raquetes de tênis. Fomos jogar, né? Aí chegou o Nunes e quis jogar tênis comigo. Aí comecei a jogar com ele, ele já começou segurando a raquete de tênis igual a de ping-pong… Aí eu saquei, comecei o jogo, fiz o ponto e disse que estava 15 a 0 pra mim. Aí o Nunes ficou maluco! “Qual é, Adílio! Tá de sacanagem? O jogo começou agora, como que já está 15?” – relembrou.