United levou 6, Liverpool tomou 7… Veja o que bombou no fim de semana

Esteve desligado do esporte durante alguma parte do fim de semana? Se você perdeu algo, confira aqui o resumo do que rolou de mais quente no sábado e no domingo. Teve Manchester United levando de seis contra José Mourinho, Liverpool goleado por sete gols e muito mais! Veja os assuntos que bombaram!



Liverpool humilhado

Um placar inesperado e bastante surpreendente aconteceu neste domingo, em Birmingham. Pela quarta rodada da Premier League, o Liverpool, atual campeão, foi humilhado pelo Aston Villa por 7 a 2. Veja como foi a partida.

Redenção de Mourinho

O Manchester United recebeu o Tottenham no Old Trafford e até saiu na frente, mas sofreu a virada e acabou sendo atropelado por 6 a 1 na Premier League. Ndombélé, Hary Kane (2x), Aurier e Son (2x) marcaram os gols do time comandado pelo técnico José Mourinho, que bombou na internet. Muitos torcedores lembraram como o treinador, ex-Manchester United, já foi bombardeado por ser considerado “ultrapassado”. Confira aqui alguns tuites.

Cavani vai salvar o United?

Um dos jogadores sem contrato mais falados nesta janela de transferências parece, enfim, ter encontrado o seu destino. Edinson Cavani é o mais novo reforço do Manchester United, segundo o jornalista espanhol Moises Llorens, da ESPN. Leia aqui o que falta para que o uruguaio seja anunciado pelo clube.

Teve gol de Coutinho

O Barcelona recebeu o Sevilla pelo Campeonato Espanhol, neste domingo. Em jogo válido pela quinta rodada do torneio, as equipes empataram em 1 a 1. Luuk de Jong abriu o placar para o time da Andaluzia e o brasileiro Philippe Coutinho empatou para os blaugranas no Camp Nou. Confira como foi.

Não teve jogo na Itália

​Neste domingo, Juventus e Napoli se enfrentariam no Allianz Stadium, em Turim, pela terceira rodada do Italiano. A equipe bianconera foi a campo, o árbitro esperou 45 minutos, mas os rivais napolitanos estavam bem longe. A equipe visitante foi impedida de viajar para Turim após Piotr Zielinski e Eljif Elmas testarem positivo para Covid-19. Agora, os times aguardam a definição da Federação para saber se o W.O. será confirmado. Entenda essa história.

Quatro gols de Lewandowski

O atacante Robert Lewandowski fez os quatro gols da vitória do Bayern de Munique por 4 a 3 sobre o Hertha Berlin, pelo Campeonato Alemão. O jogo foi o primeiro após o polonês ter sido escolhido pela Uefa o craque da temporada passada. O gol decisivo saiu aos 48 do segundo tempo. Leia o relato da partida.

Atlético-MG com vantagem

No Brasileirão, quem está dando as cartas é o Atlético-MG. O Galo goleou o Vasco por 4 a 1, no Mineirão, e abriu cinco pontos de vantagem para o atual segundo colocado, o Internacional, que tem 22. O Vasco saiu em vantagem, com um golaço de Benítez, de bicicleta, mas o Atlético reagiu rapidamente e marcou quatro vezes ainda no primeiro tempo. Veja como foi o confronto.

Nathan e Arana comemoram gol do Galo (Foto: Divulgação/Atlético)

Cuca quer reforço, mas…

Após vencer o Goiás por 3 a 2, no domingo, pelo Brasileirão, o técnico Cuca mandou um recado para a diretoria do Santos e pediu para reforçarem o elenco. O treinador pontuou que o desgaste do elenco o preocupa. Sánchez rompeu o ligamento do joelho esquerdo, Raniel está com com trombose na perna direita e Marinho se mostrou cansado contra o Goiás. Porém, há um problema: o Santos não pode registrar novos jogadores, pois está punido pela Fifa por não ter pago ao Hamburgo, da Alemanha, a contratação do zagueiro Cleber Reis, feita em 2017. Entenda a situação vivida pelo Peixe.

Reação do Miami Heat

Na NBA, Jimmy Butler brilhou e o Miami Heat venceu o jogo 3 da final contra o Los Angeles Lakers, no domingo. O placar foi Heat 115 x 104 Lakers, com o Lakers liderando a decisão por 2 a 1. Butler fez 40 pontos, com 11 rebotes, 13 assistências, dois tocos, 12-14 nos lances livres e 14-20 nos arremessos de quadra. Confira como foi o jogo. O próximo duelo será nesta terça-feira.

Feito brasileiro no ciclismo

O brasileiro Henrique Avancini conseguiu um feito histórico para o ciclismo brasileiro ao vencer, no domingo, a segunda etapa da Copa do Mundo de XCO (Cross Country Olímpico), em Nové Mesto, na República Tcheca. É a primeira vez que o ciclista da Cannondale Factory Racing ganha uma etapa da Copa do Mundo de XCO, prova olímpica, e a primeira vitória de um brasileiro na competição. Na última sexta-feira, o maior nome do mountain bike brasileiro já havia vencido a prova de short track, versão mais curta. Saiba mais.