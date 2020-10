Uruguai marca aos 48 do 2º tempo e vence Chile na ‘estreia’ do VAR nas Eliminatórias Sul-Americanas

A história foi escrita nesta terça-feira! Pela primeira vez, o VAR foi utilizado em uma partida das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo – e foi logo em dose dupla!

Em partida válida pela 1ª rodada, o Uruguai recebeu o Chile e venceu por 2 a 1. Suárez abriu o placar após cobrança de penalidade que só foi marcada graças ao uso da tecnologia, o primeiro da história das Eliminatórias. Alexis Sánchez empatou com um golaço. Aos 48 minutos da segunda etapa, Máxi Gomez decidiu a vitória celeste.

O primeiro tempo começou agitado e os uruguaios quase abriram o placar com menos de 10 minutos. Federico Valverde, a revelação do Real Madrid, recebeu bom passe de Suárez, dominou na ponta da área e soltou um foguete em direção ao gol. A bola caprichosamente tocou no travessão e em cima da linha antes de se perder em tiro de meta.

Depois do início promissor, a partida caiu de ritmo e voltou a ter emoção aos 39 minutos, quando saiu o primeiro gol. Rodríguez invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro. Vegas deu um carrinho para cortar e a bola pegou no braço do zagueiro após bater em seu corpo. O lance gerou muita reclamação dos uruguaios e Eber Aquino foi chamado pelo VAR.

O arbitro paraguaio, que fez sua estreia nas Eliminatórias, foi o responsável por também estrear a tecnologia e apontou o toque de mão, marcando a penalidade.



Na cobrança, Suárez bateu com perfeição e abriu o placar para os donos da casa.

Na segunda etapa, o Chile chegou ao empate. Após espetacular troca de passes entre Vidal, Aránguiz e Baeza, a bola foi enfiada para Alexis Sánchez que apareceu livre dentro da área para tocar na saída de Campaña e empatar aos 9 minutos do 2º tempo.

Nos acréscimos, os chilenos reclamaram demais da segunda intervenção do VAR. Após tentativa de cruzamento, a bola pegou no braço do zagueiro Coates e a reclamação foi de pênalti. O árbitro de vídeo conferiu a jogada e nada marcou.

Quando tudo parecia decidido, Máxi Gomez aproveitou bola sobrada na área aos 48 minutos da segunda etapa e soltou a bomba para fazer o gol da vitória celeste.

Eber Aquino estreia o VAR nas Eliminatórias Sul-Americanas Raul Martinez -Pool/Getty Images

Uruguai 2 x 1 Chile

GOLS: Luis Suárez (39′ PEN) Máxi Gomez (93′) (URU); Alexis Sánchez (54′) (CHI)

URUGUAI: Campaña, Cáceres, Coates, Godín e Viña; Valverde, Bentancur, Rodríguez, De Arrascaeta e De La Cruz; Suárez; Técnico: Óscar Tabarez

CHILE: Arias, Paulo Díaz, Sierralta, Vegas e Nicolás Diaz; Fuenzalida, Vidal, Baeza e Aránguiz; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas; Técnico: Reinaldo Rueda

O VAR foi utilizado pela 1ª vez em um jogo de eliminatória sul-americana para marcar o pênalti para o Uruguai

Suárez chegou aos 22 gols nas Eliminatórias e passou Messi para assumir a artilharia histórica da competição

Suárez tem 6 em 9 jogos diante do Chile

Próximos jogos

As duas equipes retornam ao gramado na terça-feira pelas Eliminatórias

Terça-feira, 13/10, 18h*, Equador x Uruguai

Terça-feira, 13/10, 21h30*, Chile x Colômbia

*horário de Brasília