Uruguaio Viña se diz fortalecido por período no Palmeiras antes de estrear nas Eliminatórias

Convocado pelo técnico Oscar Tabarez para defender o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas, Matias Viña concedeu entrevista coletiva virtual nesta terça-feira e respondeu diversas perguntas sobre o futebol brasileiro. De acordo com o lateral esquerdo, seus primeiros meses pelo Palmeiras serviram para evoluir.

“Antes, me custava muito fisicamente ir e voltar, mas o futebol brasileiro me fortaleceu. Essa intensidade com que se joga, porque, no Brasil, (o jogo) passa muito pelas laterais, a bola sempre está ali. Isso me permitiu crescer física e taticamente”, contou o ala canhoto.

Revelado pelo tradicional Nacional, Matias Viña é uma das duas contratações do Palmeiras para 2020 e acumula um gol em 21 partidas disputadas. Com apenas 22 anos de idade, o lateral rapidamente ganhou a condição de titular no time dirigido por Vanderlei Luxemburgo.

“Vai ser minha primeira partida pelo Uruguai que não é amistosa e me anima muito. Acho que a intensidade do futebol brasileiro ajudou bastante e me preparou para assumir essa responsabilidade”, disse Viña, provável titular do técnico Oscar Tabarez.

Nesta quinta-feira, em Montevidéu, o Uruguai pega o Chile e, na próxima terça, visita o Equador. Por conta dos compromissos pelas Eliminatórias, Viña desfalcará o Palmeiras nos confrontos com Botafogo, São Paulo e, possivelmente, Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida contra o Botafogo, válida pela 14 ª rodada do torneio nacional, está marcada para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gomez e o meio-campista Gabriel Menino, também convocados, são outros desfalques para Vanderlei Luxemburgo.