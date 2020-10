Vagas de emprego B2W Digital: 758 oportunidades abertas

As vagas de emprego B2W Digital foram anunciadas e somam, ao todo, 758 oportunidades. A líder no comércio eletrônico está com processo seletivo aberto para contratar profissionais que possam atuar em diferentes áreas da empresa. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar.

Vagas de emprego B2W Digital: Mais de 750 oportunidades disponíveis

A líder da América Latina em comércio eletrônico, B2W Digital, está com 758 oportunidades abertas para atuar em diferentes áreas da empresa. As vagas foram distribuídas em vários estados do Brasil. Confira mais informações:

Vagas

As principais oportunidades são para as seguintes funções:

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Logística

Administrador Predial

Analista de Planejamento

Atendente

Aprendiz da Área Administrativa

Agente de Prevenção de Perdas

Fiscal de Prevenção de Perdas

Técnico de Manutenção Elétrica

Supervisor de Operações BPO

Essas são algumas das 758 disponíveis onde, além do salário, os selecionados também vão receber benefícios adicionais, como: assistência médica e odontológica, vale transporte, refeitório no local e seguro de vida.

Para se candidatar, os profissionais precisam preencher os seguintes pré-requisitos: conhecimento em pacote office, ensino superior completo ou cursando, disponibilidade de horário, ensino médio completo, experiência em gestão de pessoas e outros. As exigências variam de acordo com o cargo desejado.

Os interessados devem acessar o perfil da empresa no site InfoJobs, selecionar o cargo desejado e encaminhar o currículo.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!