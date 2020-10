Vagas de emprego em Farmácia: 1.433 oportunidades disponíveis

As vagas de emprego em Farmácia foram anunciadas e distribuídas em diferentes regiões do país. São, ao todo, 1.433 oportunidades destinadas para profissionais que desejam ingressar no mercado nesse setor. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego em Farmácia: Oportunidades disponíveis!

As oportunidades para o setor de farmácia somam 1.433 em todo o país!

As contratações são para farmacêuticos, um profissional da área da saúde, responsável por elaborar pesquisas, desenvolver e produzir medicamentos, cosméticos e alimentos.

Por conta da importância que o farmacêutico possui dentro da área, essa é considerada uma das profissões mais importantes para o desenvolvimento humano.

Dentre as principais vagas divulgadas, as empresas também oferecem benefícios adicionais para os contratados, como: assistência odontológica, assistência médica, seguro de vida, vale transporte e vale alimentação.

As principais regiões com vagas disponíveis são: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e outras.

Vagas

Veja, a seguir, as vagas disponíveis em farmácia por região:

São Paulo – SP: A empresa tem preferência pelos candidatos que possuem experiência no ramo.

Volta Redonda – RJ: Os candidatos precisam ter graduação completa em farmácia.

São José dos Pinhais – PR: Os contratados vão atuar com o armazenamento, dispensação, conferência e demais atividades.

Blumenau – SC: É necessário experiência na área, com ensino superior em farmácia e CRF ativo.

Itapecerica – MG: A empresa tem preferência nos candidatos com vivência de fiscalização sanitária e dispensação de medicamentos. Necessário ensino superior completo em farmácia.

Todas as oportunidades podem ser verificadas pela catho, onde o interessado também pode se candidatar.

