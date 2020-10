Vagas de emprego em Goiânia: 37 oportunidades abertas

As vagas de emprego em Goiânia nesta quinta-feira (22) somam 37 oportunidades disponíveis. Confira, a seguir, maiores detalhes das funções disponíveis e como se candidatar.

Vagas de emprego em Goiânia: Oportunidades disponíveis

Foram divulgadas, nesta quinta-feira (20), 37 oportunidades de emprego disponíveis em Goiânia.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem entrar em contato com um dos seguintes números de telefone: 3524-1476 ou 3524-2708, onde vão realizar o agendamento de seu atendimento.

Vagas

Veja as principais funções disponíveis para atuar na região. Ao todo, somam-se 37 vagas, entre elas:

6 – Balconista

3 – Empacotador

6 – Técnico de Comutação Telefônica

O Sine está automatizado, realizando o encaminhamento do empregador por meio do celular do candidato de acordo com o perfil da vaga disponível. Portanto, é importante preencher todos os dados corretamente.

Para ter acesso a todas as oportunidades disponíveis, é necessário que o candidato realize o cadastro no aplicativo.

Depois desse processo, ele recebera um QR Code para acessar as vagas em Goiânia por meio do celular. Esse código só será recebido presencialmente.

De acordo com o sistema, o atendimento é personalizado e todas as vezes em que o candidato procura por uma oportunidade, ele é encaminhado para 3 vagas de locais distintos.

