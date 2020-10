Vagas de emprego em Paranavaí: Mais de 170 oportunidades

As vagas de emprego em Paranavaí foram divulgadas pela agência do trabalhador. São mais de 170 oportunidades, sendo seis delas exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego em Paranavaí: Oportunidades disponíveis

Ao todo são 174 vagas de emprego divulgadas pela Agência do Trabalhador de Paranavaí. Veja quais oportunidades estão disponíveis e como se candidatar.

Vagas

Confira algumas das vagas divulgadas:

6 – Pintor de Obras

3 – Torneiro Mecânico

1 – Frentista

1 – Auxiliar de Departamento Pessoal

1 – Analista de Marketing

Entre as principais oportunidades, seis são exclusivas para pessoas com deficiência ou reabilitados pelo INSS, incluindo:

4 – Auxiliar de Linha de Produção

1 – Armador de Estrutura de Concreto Armado

1 – Concreteiro

Os interessados em participar do processo seletivo das empresas podem se candidatar através do aplicativo Sine Fácil. Caso não consiga acessar o aplicativo, os usuários podem enviar o currículo através do seguinte endereço de e-mail: agparanavai@gmail.com, especificando qual a vaga pretendida e o número de CPF.

Aqueles que não tem acesso a internet podem deixar o currículo na Agência do Trabalhador de Paranavaí, especificando qual a vaga desejada e o número de CPF.

Todas as vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio.

