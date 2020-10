Vagas de emprego em Ribeirão Preto: Outback tem 70 oportunidades

As vagas de emprego em Ribeirão Preto fazem parte do segundo restaurante Outback que será inaugurado ainda neste ano no Shopping Iguatemi. Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade. Confira, a seguir, mais informações sobre o processo seletivo.

Vagas de emprego em Ribeirão Preto: Mais de 70 oportunidades

O processo seletivo divulgado pela rede de restaurantes Outback Steakhouse está com mais de 70 vagas disponíveis. As oportunidades são para atuar no novo restaurante da empresa, com previsão de inauguração ainda neste ano, no Shopping Iguatemi.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos. As vagas são para atuar no salão e na cozinha, nos períodos diurno e noturno. Não será necessário experiência nas funções. Para concorrer, os interessados devem se cadastrar no site da empresa.

A preferência da empresa é que os candidatos, além maiores de idade, sejam estudantes com ensino médio ou técnico completo. Também é necessário que tenham disponibilidade para trabalhar nos fins de semana e feriados.

Além do salário, os selecionados também vão garantir outros benefícios como: assistência médica, refeição no local, vale transporte e assistência odontológica.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste umas das vagas de emprego em Ribeirão Preto para trabalhar no Outback!