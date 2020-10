Vagas de emprego em São Carlos: 83 oportunidades hoje (22)

São 83 vagas de emprego em São Carlos divulgadas nesta quinta-feira (22). A maioria das oportunidades exige dos candidatos experiência de seis meses nas áreas disponíveis. Confira, a seguir, como se candidatar.

Vagas de emprego em São Carlos: Oportunidades disponíveis

As oportunidades de emprego em São Carlos foram divulgadas pela Casa do Trabalhador, localizada na Avenida São Carlos, número 1800, Centro. Ao todo, são 83 vagas para atuar em diferentes funções.

Os interessados em participar do processo seletivo devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e o número do PIS ou no endereço citado.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial só está sendo realizado com agendamento prévio. Os candidatos podem agendar seu horário via link ou através do número de telefone: (16) 3374-1750.

Vagas

Algumas das oportunidades que se destacam são para motorista carreteiro e ajudante de obras. Veja outras vagas disponíveis:

6 – Mecânico de Auto

5 – Soldador

4 – Pedreiro

4 – Eletromecânico

1 – Preparador Físico

Também há oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD):

2 – Auxiliar de Limpeza

Todas as funções podem ser preenchidas sem aviso prévio.

