Vagas de emprego em São José dos Campos divulgadas nesta sexta (30)

Novas vagas de emprego em São José dos Campos foram divulgadas nesta sexta-feira (30). Alguns dos Postos de Atendimento ao Trabalhador não estão funcionando devido o feriado do dia do Servidor Público. Ao todo, são 31 oportunidades disponíveis na região. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego em São José dos Campos: Oportunidades nesta sexta-feira (30)

Nesta sexta-feira, (30), foram divulgadas 31 oportunidades de emprego para a região de São José dos Campos. Há chances para profissionais de diferentes níveis de escolaridade.

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo de alguma vaga devem ir até o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), entre às 8h até as 16h. Não é necessário agendar o atendimento, mas a orientação é que os trabalhadores verifiquem a disponibilidade das vagas através do site da prefeitura.

Vagas

Veja as vagas divulgadas no PAT de São José dos Campos nesta sexta-feira (30):

Arrumadeira de Hotel

Assistente de Pesquisa Clínica

Auxiliar de Vidraceiro

Cozinheiro em Geral

Farmacêutico

Encarregado de Obras

Garçom

Caldeireiro

Técnico de Segurança do Trabalho

Pedreiro

Essas são algumas das vagas divulgadas pelo PAT. Para ter acesso a relação completa, entre no site da prefeitura. Na página também é possível verificar os requisitos para concorrer às vagas.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos! Conquiste sua oportunidade de emprego!