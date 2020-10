Vagas de emprego em Startups no país: Mais de 200 oportunidades

São mais de 200 vagas de emprego em Startups no país. Há novas oportunidades no 2Share, BitPreço, Heach, Ibramed, Infoprice, Rappi, Salesforce, Stoodi e Weburn. Confira, a seguir, maiores informações.

Vagas de emprego em Startups no país: Oportunidades disponíveis

Muitas startups estão com processos seletivos abertos, com várias vagas de emprego nas regiões do Brasil. Há opções de emprego na 2Share, BitPreço, Heach, Ibramed, Infoprice, Rappi, Salesforce, Stoodi e Weburn. Veja mais informações:

2Share

A empresa especializada em vendas de frações imobiliárias e serviços de férias, 2Share, está com 5 vagas disponíveis. Entre as áreas, se destacam a de consultor de vendas noite, líder de equipe de vendas e outras. Os interessados devem enviar o currículo via e-mail: [email protected]

BitPreço

O marketplace está com três vagas abertas; mesa otc, front e suporte. Os interessados devem enviar o currículo via endereço de e-mail: [email protected], citando o nome da vaga de interesse no assunto.

Heach

São mais de 150 oportunidades disponíveis na empresa. Confira maiores detalhes através do site.

Ibramed

A empresa está com processo seletivo aberto. Os candidatos interessados devem possuir ensino superior, de acordo com a vaga que desejam disputar. Envie o currículo via e-mail: [email protected]

Infoprice

A Infoprice está com nove vagas abertas. Inscreva-se via link.

Rappi

A Rappi abriu processo seletivo para 30 funções na empresa. Para mais informações, acesse o link.

Essas são as principais startups com vagas disponíveis. As outras contratando são: Salesforce, Stoodi e Weburn.

